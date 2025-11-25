25 Kasım
Galatasaray-Union St.Gilloise
20:45
25 Kasım
Ajax-Benfica
20:45
25 Kasım
Chelsea-Barcelona
23:00
25 Kasım
B. Dortmund-Villarreal
23:00
25 Kasım
M.City-Leverkusen
23:00
25 Kasım
Bodo/Glimt-Juventus
23:00
25 Kasım
Slavia Prag-Athletic Bilbao
23:00
25 Kasım
SSC Napoli-Qarabag FK
23:00
25 Kasım
Marsilya-Newcastle
23:00
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Günay Güvenç: "Kimse düşünceli değil"

Galatasaray forması giyen Günay Güvenç, Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu.

25 Kasım 2025 19:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Günay Güvenç: 'Kimse düşünceli değil'
Galatasaray forması giyen Günay Güvenç, Union Saint-Gilloise maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Günay Güvenç, "Dolu tribünler önünde bir Şampiyonlar Ligi maçı. 3'te 3 yapan bir Galatasaray, 4'te 4 yapma peşindeyiz. Taraftarımızla birlikte inşallah bugün 12 puana ulaşacağız." dedi.

Deneyimli kaleci, eksiklerle ilgili, "Maalesef sakat ve cezalılar var. Bizi etkiliyor. Tecrübeli oyuncular aramızda yok. Altyapıdan destek aldık. Bazı oyuncular için böyle bir maç fırsat maçıdır. Herkes elinden geleni yapacak. Soyunma odasında kimse bu konuda düşünceli değil. Herkes elinden geleni yapacak, maç sonunda 3 puanı almak istiyoruz." diye konuştu.
Flaş röportajının ardından kulüp televizyonuna konuşan Günay Güvenç, "Hazırlıklar kısa geçti. Son maçtan bugüne 3 gün vardı, 1.5 antrenman. Eksiklerimiz var ama bizim kadromuz geniş. Tecrübeli oyunculara sahibiz. Altyapıdan destek aldık bugün. Eğer fırsat gelirse, onlar ellerinden geleni yapacaktır. 3'te 3 ile geldik. 4'te 4 ile devam etmek istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Biz Galatasaray'ız, hiçbir şeyin arkasına sığınmayacağız. 3 puanı kazanıp 12 puana ulaşmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.


Galatasaray'ın yedek kulübesi: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Yusuf Kahraman, Ege Araç, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Çağrı Balta, Arda Ünyay.




TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
