Gülnur Gülerce: 'Kadınların atçılıktaki yeri güçleniyor'

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Sekreteri Gülnur Gülerce, kadınların atçılık sporuna olan ilgisinin gün geçtikçe artmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.



Türkiye Jokey Kulübünün ilk kadın genel sekreteri Gülerce, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Atçılığa aile geleneği olarak devam ettiklerini söyleyen Gülerce, tayların doğumunda büyük hayaller kurduklarından bahsetti.



Gülerce, kadınların atçılık sporuyla ilgilendiğinden emin olduğunu belirterek, "Sektör, dışarıdan erkek egemen bir sektör olarak görüldüğü için kadınlar adım atmakta zorlanabilirler. Her kadının bir at sahibi olmasını gönülden diliyorum. Kadın atçı sayımızın da gün geçtikçe arttığını görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. İnşallah sayıyı artıracağız ve kadınlarımız yurt dışında da atlarını koşturacaklar." ifadelerini kullandı.



8 Mart'ta düzenlenecek Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nu hatırlatan Gülerce, "Her yıl düzenlediğimiz koşumuzun bu sene dokuzuncusunu gerçekleştireceğiz. Burada tüm kadınlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Tüm kadınlarımızı Veliefendi Hipodromu'na ve ekranları başında yarışları izlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.



- "Kadın çalışanlarımızın sayısını çoğaltmayı hedefliyoruz"



Gülnur Gülerce, ayrım gözetmeksizin herkesin atçılık sporunu ileriye taşımak için çalıştığını vurguladı.



TJK'de kadın çalışan sayısını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Gülerce, şunları söyledi:



"Atçılık sporu erkek egemen gibi gözükse de hepimiz bir aile çatısı altında, birbirimize destek vererek ve ayrım gözetmeksizin atçılığa nasıl değer katacağımız konusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kadın atçılarımız, seyislerimiz, binicilerimiz, eğitmenlerimiz, veterinerlerimiz de sektörün içerisinde yer alıyor. Bunların sayısını günden güne çoğaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca çeşitli sosyal faaliyetlerimiz de var. Apranti okulumuz var, onun da müdiresi bir kadın. Atla terapi merkezimiz ve pony kulübümüz var. Tüm çocuklara destek sağlıyoruz."



Gülerce, atçılık sporunun değer kazanması için gençlerin hedef koyup çalışmasını ve yaptıkları işi sevmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.