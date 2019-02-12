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GSTV'de şaşırtan değişim!

Galatasaray TV'de genel yayın yönetmenliğine Fatih Kuşçu'nun yerine Pınar Argun getirildi.

Kaynak: Sporx.com
GSTV'de şaşırtan değişim!
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12 Şubat 2019 16:29
SPORX ÖZEL - Dursun Özbek'in ardından Galatasaray kulübü başkanlığına gelen Mustafa Cengiz dönemi GSTV'deki baş döndüren değişime damga vurdu.

Kısa bir süre önce GSTV Genel Yayın Yönetmenliğine getirilen Fatih Kuşçu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim bu ismin yerine bir süredir Abdurrahim Albayrak'ın iletişim danışmanlığını yürüten Pınar Argun'u getirirken; Argun, Cengiz yönetimi döneminde görev alan 5. genel yayın yönetmeni oldu.

Mustafa Cengiz yönetimi görev alldığı iki yıllı bulmayan başkanlık döneminde Murat Bereket, Can Erbesler,Evren Göz, Fatih Kuşçu ve Pınar Argun'la birlikte 5 ayrı genel yayın yönetmeni görmüş oldu.
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