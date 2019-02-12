GSTV'de şaşırtan değişim!

Kısa bir süre önce GSTV Genel Yayın Yönetmenliğine getirilen Fatih Kuşçu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı yönetim bu ismin yerine bir süredir Abdurrahim Albayrak'ın iletişim danışmanlığını yürüten Pınar Argun'u getirirken; Argun, Cengiz yönetimi döneminde görev alan 5. genel yayın yönetmeni oldu.



Mustafa Cengiz yönetimi görev alldığı iki yıllı bulmayan başkanlık döneminde Murat Bereket, Can Erbesler,Evren Göz, Fatih Kuşçu ve Pınar Argun'la birlikte 5 ayrı genel yayın yönetmeni görmüş oldu.

Dursun Özbek'in ardından Galatasaray kulübü başkanlığına gelen Mustafa Cengiz dönemi GSTV'deki baş döndüren değişime damga vurdu.