Griffey Jr.'ın Bronny'ye tavsiyesi: "Kendin ol, sen baban değilsin; kimse değil"

Eski Amerika Ulusal Beyzbol Ligi (MLB) yıldızı Ken Griffey Jr., Los Angeles Lakers çaylağı Bronny James'e babasıyla birlikte oynama konusunda verdiği tavsiyeleri paylaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Griffey Jr.'ın Bronny'ye tavsiyesi: 'Kendin ol, sen baban değilsin; kimse değil'
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07 Kasım 2024 13:51
Eski Amerika Ulusal Beyzbol Ligi (MLB) yıldızı Ken Griffey Jr., Los Angeles Lakers çaylağı Bronny James'e babasıyla birlikte oynama konusunda verdiği tavsiyeleri paylaştı.

1990 yılında MLB'de babası Griffey Sr. ile Seattle Mariners'ta oynamış olan Griffey Jr., yakın zamanda aynı senaryo içinde bulunan Bronny'ye bu konu hakkında söylediklerini şu şekilde aktardı:

"Benchte oturup babasını izleyerek çok şey öğrenecek. İnsanlar, 'G League'e gitmesi lazım.' falan diyor, fakat şahsen ben en çok babamı seyrederken bir şeyler öğrenmiştim.

Bronny'ye, 'Rahat ol, tadını çıkar. Kendin ol; sen baban değilsin. Kimse değil' demiştim. Takımdayken babamın bana söylediği şey tekrar aklıma gelmişti; 'Bu takım senin, ben sadece buradayım' demişti. Ve evde babam, stadyumda ise takım arkadaşımdı. Eve annemle döndüğüm zamanlar bile olmuştu. Çok daha güvenliydi."

Griffey Jr. ve babası Ken Griffey Sr., Major League Baseball'da aynı takımda yer alan ilk baba-oğul ikilisi olarak tarihe geçmişlerdi.

Griffey Jr., 1987 MLB Draftı'nın ilk seçimiyle Mariners tarafından draft edilmiş, Griffey Sr. ise 1990 sezonunun ortasında Cincinnati Reds tarafından serbest bırakıldıktan sonra takıma dahil olmuştu.

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