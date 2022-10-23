İspanya Law Liga'nın 11. haftasında Real Betis ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Estadio Benito Villamarin'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-1'lik skorla kazandı.



Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 54 ve 71. dakikalarda Antoine Griezmann kaydetti. Griezmann, ilk golünü kornerden atmayı başardı. Real Betis'in tek golü 84. dakikada Nabil Fekir'den geldi.



Diego Simeone'nin Atletico Madrid dönemindeki Real Betis serisi devam etti ve 20. lig maçında 15. galibiyetini aldı. Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 23'e yükseltti. Evindeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Betis, 20 puanda kaldı.



Real Betis, gelecek hafta Real Sociedad'a konuk olacak. Atletico Madrid ise Cadiz'i ağırlayacak.





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