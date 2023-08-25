Göztepeli Atınç Nukan, taraftarlardan destek istedi

Trendyol 1. Lig'de yarın Ahlatcı Çorum FK'yi konuk edecek Göztepe'nin takım kaptanı Atınç Nukan, taraftarları maça davet etti.



Atınç Nukan, kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamasında, taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandıklarını belirterek, "Sizi çok özledik. Eminiz siz de bizi özlediniz. Cumartesi günü evimizde oynayacağımız maça sizi bekliyoruz. Desteğinizle daha da güçlüyüz. Muhteşem taraftarımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Ahlatcı Çorum FK maçında hakem Ali Yılmaz görev yapacak.



