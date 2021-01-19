Göztepe, Ünal Karaman'ı açıkladı!

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.



Papatya, birkaç gün içinde 54 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalayabileceklerini duyurdu.



Kurmaylar önceki gün son kez bir araya geldiği başarılı teknik adamla takım planlaması ve bütçe konusunda görüşme gerçekleştirdi. Karaman, bu görüşmenin ardından Göztepe'ye olumlu dönüş yaptı.



Teknik direktörlük kariyerinde Konyaspor, Ankaragücü, Trabzonspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Karabükspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştıran 54 yaşındaki teknik adam, Göztepe ile birlikte 8. farklı takımda görev almış olacak.



