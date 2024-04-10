1'inci Lig'de evinde Erzurumspor FK'yı 3-0 yenerek bitime 5 maç kala Süper Lig'e yükselme yarışında çok büyük avantaj elde eden Göztepe şölene hazırlanıyor.



Kalan 5 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmesi durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın direkt Süper Lig'e çıkacak Göz-Göz'de camia şimdiden havaya girdi. En yakın rakibi Sakaryaspor'un 9 puan önünde yer alan sarı-kırmızılarda yönetimin 2 hafta sonra Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği maçı için özel olarak hazırlandığı kaydedildi.



Üst üste deplasmanda oynanacak Tuzlaspor ve Gireasunspor deplasmanlarından iyi bir sonuçla dönülmesi durumunda ilk iç saha karşılaşmasında büyük bir şov yapılacağı bildirildi. Kurmayların Gençlerbirliği karşılaşmasında, medcezir şarkısıyla coşan Göztepe taraftarı için sanatçı Levent Yüksel'i stada getirebileceği kaydedildi. Taraftarların da hem İstanbul hem de Giresun'a akın edeceği bildirildi. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un ise daha sakin ve temkinli olduğu vurgulandı. Oyuncularına asla rehavete kapılmamaları gerektiğini belirten Bulgar çalıştırıcının takımdan sadece saha içine odaklanmalarını istediği öğrenildi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU