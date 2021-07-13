Göztepe, Makana Baku'yu transfer etti

Göztepe, Almanya doğumlu futbolcu Makana Baku'yu transfer etti.

Haber; AA
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Göztepe, Makana Baku'yu transfer etti
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13 Temmuz 2021 16:52
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Makana Baku'yu kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya'da dünyaya gelen ve Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile de sahada yer alma başarısı gösteren Baku'nun SC Sonnenhof Grossaspach, Warta Poznan ve Holstein Kiel takımlarında forma giydiği ifade edildi.


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