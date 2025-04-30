Göztepe'den Premier Lig hamlesi! Hedefte Aribo var

Süper Lig'de uzun süren galibiyet hasretine 11. hafta sonunda son veren Göztepe, önümüzdeki sezon için kolları erkenden sıvadı. Hedefte Southampton'ın oyuncuları Joe Aribo ve Ryan Manning var.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Göztepe'den Premier Lig hamlesi! Hedefte Aribo var
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30 Nisan 2025 09:58
İzmir temsilcisi Göztepe, yeni sezonda ligde üst sıraları hedefleyen güçlü bir kadro kurmayı amaçlıyor.

Sarı-Kırmızılı kulübün Danimarkalı başkanı Rasmus Ankersen, sahibi olduğu Sports Republic şirketi üzerinden Premier Lig'den düşen Southampton ile Göztepe arasında transfer köprüsü kurmaya hazırlanıyor. Bu strateji doğrultusunda İngiliz ekibinde forma giyen birçok futbolcunun Göztepe'ye kazandırılması gündemde.

HEDEF ARIBO

Sol bek Ryan Manning'in isminin İzmir ekibiyle anılmasının ardından, gözler orta sahaya çevrildi. Göztepe, Southampton forması giyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Joe Aribo'yu transfer listesine aldı.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Londra doğumlu 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Southampton ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Championship'te forma giymeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Aribo'nun Göztepe'ye gelmeye istekli olduğu belirtilirken, görüşmelerin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.

 

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