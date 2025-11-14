Göztepe'den golcü atağı: Filip Stojilkovic

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir hamle için harekete geçti.



Sky De'nin haberine göre, Göztepe, bu sezon Cracovia Krakow forması giyen İsviçreli santrfor Filip Stojilkovic'i transfer etmek istiyor.



25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyon Euro civarında.



PERFORMANSI



Genç forvet, Cracovia Krakow formasıyla çıktığı 14 maçta 7 gol kaydetti.