14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Göztepe'den golcü atağı: Filip Stojilkovic

Göztepe, Polonya Ligi ekiplerinden Cracovia Krakow forması giyen İsviçreli santrfor Filip Stojilkovic'i transfer etmek istiyor.

calendar 14 Kasım 2025 15:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Göztepe'den golcü atağı: Filip Stojilkovic
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir hamle için harekete geçti.

Sky De'nin haberine göre, Göztepe, bu sezon Cracovia Krakow forması giyen İsviçreli santrfor Filip Stojilkovic'i transfer etmek istiyor.

25 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri ise yaklaşık 2 milyon Euro civarında.

PERFORMANSI

Genç forvet, Cracovia Krakow formasıyla çıktığı 14 maçta 7 gol kaydetti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.