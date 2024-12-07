Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı İzmir temsilcisi 3-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Juan, 42. dakikada Romulo ve 59. dakikada David Tijanic attı. Adana Demirspor'un tek golü 88. dakikada Abat Aimbetov'dan geldi.Göztepe'de ilk golü atan Juan, 52. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve Adana Demirspor kalecisi Deniz Eren Dönmezer'e faul yapıldığını işaret ederek golü iptal etti. Juan, ilk golünden önce ise 36. dakikada müsait pozisyonda topu dışarıya gönderdi.Göztepe'de David Datro Fofana, karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna dahil oldu. Fofana, yaşadığı sakatlığın ardından 71. dakikada sedyeyle oyundan çıktı.Göztepe, Ogün Bayrak'ın 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Ogün Bayrak, Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.İç sahada üst üste 6. galibiyetini alan Göztepe, ligde 24 puana ulaştı. Adana Demirspor'un 2 puanı bulunuyor. (Adana Demirspor, TFF'den 3 puan silme cezası aldı. O ceza henüz TFF'nin sitesine yansımadı.)Göztepe, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.Müsabakanın 7. dakikasında sağ kanattan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada müsait durumdaki Tayfun Aydoğan'ın istediği gibi vuramadığı top, yandan dışarı gitti.13. dakikada Tijanic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Romulo'nun kafa vuruşunda, üst direkten dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.36. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Tijanic'in pasıyla topla ilerleyen Romulo, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Juan'a aktardı. Juan'ın vuruşunda, kalede kimse olmamasına rağmen top direğin hemen yanından dışarı çıktı.Karşılaşmanın 52. dakikasında sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Taha'nın indirdiği topu kale çizgisi önündeki Juan filelere gönderdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Ali Şansalan kaleciye yapılan müdahalenin faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.69. dakikada ceza sahası dışından Alioui'nin kaleye gönderdiği, kaleci Lis'in de müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.Göztepe'de ilk sarı kartını 5. dakikada gören Ogün Bayrak, 76. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.Müsabakayı Göztepe 3-1 galip tamamladı.Gürsel AkselAli Şansalan, Hakan Yemişken, Mehmet Salih MazlumLis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak, Victor Hugo (Dk. 82 Nazım Sangare), Dennis, Djalma Silva (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Tijanic (Dk. 63 Matsuki), Juan (Dk. 63 Fofana (Dk. 71 Miroshi)), RomuloDeniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Manev, Abdulsamet Burak (Dk. 90+3 Burhan Ersoy), Yusuf Sarı (Dk. 90+3 Osman Kaynak), Maestro, Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Alioui), Ali Yavuz Kol, İzzet Çelik (Dk. 56 Aimbetov), Yusuf Barasi (Dk. 85 Ozan Demirbağ)Dk. 39 Juan, Dk. 42 Romulo, Dk. 59 Tijanic (Göztepe), Dk. 88 Aimbetov (Adana Demirspor)Dk. 76 Ogün Bayrak (Göztepe)Dk. 45+2 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)