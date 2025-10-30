30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
3-0
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
0-3
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
1-3
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
0-5
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
2-0
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
4-2
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
1-2
30 Ekim
Pisa-Lazio
0-0

Göztepe'de tek hedef galibiyet

Trendyol Süper Lig'de üst üste deplasmanlarda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Galatasaray'a da 3-1 yenilerek Avrupa potasından çıkan Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçında mutlak galibiyete odaklandı.

Son 2 maçtaki mağlubiyet serisiyle 5'incilikten 7'nciliğe gerileyen Göztepe bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı 4 maçı da kaybetmedi.

Evindeki ilk iki karşılaşmasında Fenerbahçe ile golsüz, TÜMOSAN Konyaspor'la da 1-1 berabere kalan Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0, RAMS Başakşehir'i de 1-0 yenmeyi başardı. Düşme potasının averajla bir basamak üzerinde yer alan Gençlerbirliği ise yeni bir sayfa açtı.

Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan Başkent temsilcisi bu hafta içinde değişikliğe gidip Volkan Demirel'i dümene geçirdi. Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerindeki ilk maçını ise Göztepe'ye karşı oynadı. 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başına geçen Demirel, teknik direktör olarak ilk kez Gürsel Aksel Stadı'nda sahada yer aldı ve Karagümrük o karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Göztepe, Volkan Demirel'in yönettiği Fatih Karagümrük'e aynı sezonda İstanbul'da 3-1 yenilmişti.

SABRA SAKATLIKTAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Göztepe'da Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan golcü İbrahim Sabra'nın ise takımla çalışmalara katıldığı, genç forvetin büyük olasılıkla maç kadrosunda yer alacağı ifade edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
