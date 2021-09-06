Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, Çağdaş Atan'la da anlaşamadı.



Genç teknik adam, yapılan görüşmeler sonrası yönetime bir süre dinlenip takım çalıştırmayacağını bildirdi. Göz-Göz, bu gelişme üzerine Emre Belözoğlu ve Hamza Hamzaoğlu'nu gündemine aldı.



Belözoğlu'nun UEFA Pro Lisans diplomasının olmamasının yönetimi düşündürdüğü öğrenildi.



Hamza Hamzaoğlu ise son olarak geçtiğimiz sezon Kayserispor'da görev aldı.



