Göztepe'de rota Emre Belözoğlu

Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, Çağdaş Atan'la da anlaşamadı. Genç teknik adam, yapılan görüşmeler sonrası yönetime bir süre dinlenip takım çalıştırmayacağını bildirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de rota Emre Belözoğlu
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06 Eylül 2021 14:16
Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, Çağdaş Atan'la da anlaşamadı.

Genç teknik adam, yapılan görüşmeler sonrası yönetime bir süre dinlenip takım çalıştırmayacağını bildirdi. Göz-Göz, bu gelişme üzerine Emre Belözoğlu ve Hamza Hamzaoğlu'nu gündemine aldı.

Belözoğlu'nun UEFA Pro Lisans diplomasının olmamasının yönetimi düşündürdüğü öğrenildi.

Hamza Hamzaoğlu ise son olarak geçtiğimiz sezon Kayserispor'da görev aldı.


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