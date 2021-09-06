Ünal Karaman ile yollarını ayıran Göztepe, Çağdaş Atan'la da anlaşamadı.
Genç teknik adam, yapılan görüşmeler sonrası yönetime bir süre dinlenip takım çalıştırmayacağını bildirdi. Göz-Göz, bu gelişme üzerine Emre Belözoğlu ve Hamza Hamzaoğlu'nu gündemine aldı.
Belözoğlu'nun UEFA Pro Lisans diplomasının olmamasının yönetimi düşündürdüğü öğrenildi.
Hamza Hamzaoğlu ise son olarak geçtiğimiz sezon Kayserispor'da görev aldı.
Genç teknik adam, yapılan görüşmeler sonrası yönetime bir süre dinlenip takım çalıştırmayacağını bildirdi. Göz-Göz, bu gelişme üzerine Emre Belözoğlu ve Hamza Hamzaoğlu'nu gündemine aldı.
Belözoğlu'nun UEFA Pro Lisans diplomasının olmamasının yönetimi düşündürdüğü öğrenildi.
Hamza Hamzaoğlu ise son olarak geçtiğimiz sezon Kayserispor'da görev aldı.