26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Göztepe'de Olaitan yıldızını parlatıyor!

Sezona etkili başlayan Göztepe'de öne çıkan isim Beninli oyun kurucu Ishola Junior Olaitan oldu.

Göztepe'de Olaitan yıldızını parlatıyor!
Trendyol Süper Lig'de Göztepe sezona fırtına gibi başladı.

Deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe ile İzmir'de golsüz berabere kaldı. Bu başarıda öne çıkan isim ise Ishola Junior Olaitan oldu.

David Tijanic'in ayrılmasının ardından orta sahada oyun kurucu görevini üstlenen Beninli futbolcu, 3 maçta sergilediği performansla otoritelerden tam not aldı.


KARAGÜMRÜK AĞLARINI SARSTI

3 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan 23 yaşındaki futbolcu, toplam 221 dakika süre aldı. Oyun aklı ve hücumdaki etkinliği ile dikkat çeken sarı-kırmızılı futbolcu, Fatih Karagümrük deplasmanında ağları salladı. Fransa 2'nci Lig ekibi Grenoble'dan transfer edilen Olaitan, 2029 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşme imzaladı. Duran toplarda da etkili bir performans ortaya koyan 10 numara, gelecek vaat eden isimler arasına adını şimdiden yazdırdı.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Göztepe'nin Beninli 10 numarası, bu sezon takımın en önemli kozu olacağının sinyallerini şimdiden verdi. Junior Olaitan çok yönlü oyuncu olarak dikkat çekiyor. 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve santrfor bölgelerinde de görev alabiliyor.

MİROSHİ'YE YENİ GÖREV

Göztepe'nin Tanzanyalı oyuncusu Novatus Miroshi, geçen sezon zaman zaman savunma hattında oynasa da bu sezon orta saha rotasyonuna girdi. Savunmanın her yerinde oynayabilen Tanzanyalı oyuncu, defansif orta sahanın yanı sıra merkez orta saha olarak da şans bulmaya başladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un büyük bir eksiklik olmadığı sürece Miroshi'yi stoper hattında kullanmaması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
