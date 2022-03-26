Göztepe'de Burekovic ile yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de savunma oyuncusu Dzenan Burekovic ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe'de Burekovic ile yollar ayrıldı!
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26 Mart 2022 19:50
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Burekovic'e teşekkür edilen açıklamada, futbol yaşantısında başarılar dilendi.

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