Göztepe, Bandırmaspor'u konuk edecek

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Göztepe, 27 Ocak Beyçimento Bandırmaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe, Bandırmaspor'u konuk edecek
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26 Ocak 2023 16:48
Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Göztepe, 27 Ocak  Beyçimento Bandırmaspor'u ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasında hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Ev sahibi takım taraftarları Göztepe'nin cezası nedeniyle müsabakayı takip edemeyecek.

Yarıda kalan Altay maçındaki olaylar nedeniyle 4 maç seyircisiz oynama cezası alan İzmir temsilcisi, Beyçimento Bandırmaspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup eden Göztepe, 27 puanla 11. durumda bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Beyçimento Bandırmaspor, sarı-kırmızılı ekibi 2-1'lik skorla yenmişti.

Göztepe'de sarı kart cezalısı Atınç Nukan yarın forma giyemeyecek.

 

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