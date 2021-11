Gourvennec: 'Burak Yılmaz bir golfçü gibi!'

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Nantes maçı öncesi basın toplantısında Burak Yılmaz'ı övdü.



Gçeen sezon Lille'in elde ettiği şampiyonlukta büyük payı bulan Burak Yılmaz, bu sezon gol sayısı açısından aynı performansı vermekte zorlanıyor. 12 lig maçında 2 gol ve 3 asistle oynayan Burak Yılmaz'a Gourvennec'in güveni ise aynı şekilde devam ediyor.



Gourvennec, "Burak Yılmaz, son dönemde gösterdiği performansla ve aldığımız Şampiyonlar Ligi galibiyeti nedeniyle mutlu. İyi performans sergiliyor. Verimliliği her geçen maç artıyor." dedi.



"EKSTRA ÇALIŞMALARINI İZLEMEKTEN KEYİF ALIYORUM"



"Burak Yılmaz, her antrenman sonrası ekstra çalışıyor." diyerek sözlerini sürdüren Gourvennec, "Çok fazla ekstra çalışması var. Antrenmanlardan sonra rutinlerini tekrarlar. Bir golfçü gibi sürekli şutu üzerinde çalışır. Aynı yerden aynı şutu tekrar tekrar mükemmelleştirene kadar atar. Antrenman sonrası çalışmalarını izlemeye bayılıyorum. Çevikliğini ve gol yeteneklerini bulmak için tüm isteğini gösteriyor. Gol atamadığı bir dönemde bir golcü için hayal kırıklığı yaşaması mantıklı ama o eski performansını yakalamak için elinden gelen her şeyi yapıyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Geçen sezon şampiyon olan Lille, teknik direktör değişikliğiyle birlikte ligde de istediği noktadan çok uzakta. 14 haftası geride kalan Fransa Ligue 1'de Lille, 4 galibiyet ve 5 beraberlikle 12. sırada bulunuyor.





