Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Dünya sahnesinde

Türkiye Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, Hindistan'da düzenlenecek IBSA Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıktı. 2024'te kurulan milliler, tarihindeki ilk uluslararası turnuvada mücadele edecek.

02 Ekim 2025 14:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Dünya sahnesinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Türkiye Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı, 5-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Hindistan'ın Kochi kentinde düzenlenecek olan IBSA Kadın Futbol Dünya Şampiyonası'na katılmak üzere bugün Hindistan'a hareket etti.
 
Toplam 8 ülkenin, 95 sporcuyla mücadele edeceği organizasyon Kochi Birleşik Spor Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Grup aşamasında A Grubu'nda Hindistan, İngiltere, Brezilya ve Polonya; B Grubu'nda ise Japonya, Arjantin, Kanada ve Türkiye yer alıyor. Milli takım, ilk kez katılacağı uluslararası organizasyonda B Grubu'nda sahaya çıkacak.
 
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım, turnuvanın önemine değinerek şunları söyledi:
 
"Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımımız 2024 yılında kuruldu. Dünya genelinde görme engelli kadın futbol milli takımını kuran ilk ülkelerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. IBSA tarafından bugüne kadar sadece bir Avrupa ve bir Dünya Şampiyonası düzenlendi. Hindistan'daki bu turnuva, branşın ikinci Dünya Şampiyonası olma özelliğini taşıyor. Kadın Milli Takımımız ise kuruluşundan bu yana ilk defa uluslararası bir organizasyonda boy gösterecek."
 
BAŞANTRENÖR KASAPGİL: KISA SÜRE İÇİNDE BÜYÜK BİR GELİŞİM GÖSTERDİK
 
Havalimanında konuşan Görme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı Başantrenörü Can Kasapgil ise hazırlık sürecine dikkat çekerek, "2025 yılı içerisinde 3 kamp düzenledik. Son hazırlık kampımızı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdik. Bu şampiyona hepimiz için tarihi bir deneyim olacak. Rakiplerimizin tecrübelerinin farkındayız ama kısa süre içinde büyük bir gelişim gösterdik. Sporcularımızın özverisine teşekkür ediyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum." dedi.
 
GÜLİZ ÇAKIR: ÇOK ÇALIŞTIK VE EMEK VERDİK
 
Milli takım oyuncularından Güliz Çakır ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:
 
"2024 yılında kurulan milli takımımızla Dünya Şampiyonası'nda yer almak büyük gurur. Çok çalıştık, çok emek verdik ve şimdi hayallerimizin 2'nci perdesine geçiyoruz. Takım olarak kenetlendik ve milletimizin desteğini arkamızda hissediyoruz. Mücadele ruhunu kadınların zarafetiyle harmanlayarak keyifli bir turnuva geçirmeyi diliyoruz."
 
Millilerin maç programı ise şöyle belirlendi:
 
- 6 Ekim – Japonya (14.00)
 
- 7 Ekim – Arjantin (14.00)
 
- 8 Ekim – Kanada (08.30)
 
Olası yarı final müsabakaları 10 Ekim'de, final karşılaşması ise 11 Ekim'de oynanacak.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
