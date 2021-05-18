Gökhan Töre: "Sergen hocadan Allah razı olsun"

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası zaferi sonrasında Gökhan Töre konuştu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Gökhan Töre: 'Sergen hocadan Allah razı olsun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2021 23:16
Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Antalyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından konuştu.
İnandıklarını ve başardıklarını söyleyen Gökhan, "Bütün arkadaşlarımı kutlarım, hepsinin alnından öperim. Hepimiz büyük fedakârlıklar yaptık. Herkes birbiri için oynadı. İnanılmaz birlik ve beraberlik vardı. Sonuna kadar şampiyon olacağımıza inandık. Her gün birbirimizle konuştuk, odalara kapandık. Şampiyonluk inancını sonuna kadar taşıdık. Allah'a şükürler olsun, başardık. İki kupa aldık. Taraftarlara armağan ediyoruz." dedi.

Sergen Yalçın ile ilgili görüşleri sorulan Töre, "Sergen Hoca hakkında bir şey söylememe gerek yok. Onu çok severim. Aramızda çok farklı diyalog var. Allah ondan razı olsun. Çok büyük bir hoca." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.