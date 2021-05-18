Gökhan Töre: 'Sergen hocadan Allah razı olsun'

Beşiktaş'ta Gökhan Töre, Antalyaspor'u 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından konuştu.

İnandıklarını ve başardıklarını söyleyen Gökhan, "Bütün arkadaşlarımı kutlarım, hepsinin alnından öperim. Hepimiz büyük fedakârlıklar yaptık. Herkes birbiri için oynadı. İnanılmaz birlik ve beraberlik vardı. Sonuna kadar şampiyon olacağımıza inandık. Her gün birbirimizle konuştuk, odalara kapandık. Şampiyonluk inancını sonuna kadar taşıdık. Allah'a şükürler olsun, başardık. İki kupa aldık. Taraftarlara armağan ediyoruz." dedi.



Sergen Yalçın ile ilgili görüşleri sorulan Töre, "Sergen Hoca hakkında bir şey söylememe gerek yok. Onu çok severim. Aramızda çok farklı diyalog var. Allah ondan razı olsun. Çok büyük bir hoca." ifadelerini kullandı.



