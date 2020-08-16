Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, TRT Spor canlı yayınına bağlandı ve Gökhan Töre'nin eski takımı Beşiktaş'a dönmek istediğini belirtti.



Resmi teklif almadıklarını kaydeden başkan, "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a gitmek istediğini biliyoruz. Sergen hoca ile de konuştum, hocanın da istediğini biliyoruz. Ancak şu ana kadar resmi teklif gelmedi. Konuşulduğunu ve ilgilendiğini biliyoruz ama. Çok iyi işler yaptı Malatya'da. Beşiktaş daha önceki kendi takımı, gidebilir, normal karşılıyoruz." dedi.



"TAKASTA MAAŞLARI KARŞILAMAMIZ ZOR"



Takasın mümkün olmadığını kaydeden Adil Gevrek, "Gitmek isterse yardımcı oluruz ama bizim de beklentimiz olacak, bonservis beklentimiz olacak. Takasta birkaç oyuncu var ama maddi anlamda oyuncuların maaşını karşılamamız zor. Gidecekse, bonservis karşılığı gitmesi lazım." ifadelerini kullandı.



28 yaşındaki futbolcu Malatyaspor'da 28 maçta 2 gol ve 5 asistlik performans ortaya koydu.



