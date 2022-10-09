Almanya 1. Bundesliga'nın 9. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Köln karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Gladbach, 5-2'lik skorla kazandı.



Gladbach'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Marvin Friedrich, 45+2 ve 76. dakikalarda Remy Bensebaini, 47. dakikada Lars Stindl ve 90+1. dakikada Marcus Thuram kaydetti. Köln'ün gollerini 31. dakikada Florian Kainz ve 83. dakikada Denis Huseinbasic kaydetti.



Köln'de ilk golün sahibi Florian Kainz, 45+1. dakikada çift sarı kartla kırmızı kart gördü.



Borussia Mönchengladbach, bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti. Köln ise 2 hafta aradan sonra kaybetti ve 13 puanda kaldı.



Gladbach, gelecek hafta Wolfsburg'a konuk olacak. Köln ise Augsburg'u ağırlayacak.





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