Giuliano takımdan ayrılmıyor: Sitem dolu açıklama

Fenerbahçe ile adı transfer dedikodularında yer alan Giuliano, Al Nassr'da kalacağını ilginç ifadelerle açıkladı.

Haber; Sporx.com
Giuliano takımdan ayrılmıyor: Sitem dolu açıklama
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13 Eylül 2020 19:17
Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Giuliano, Al Nassr'da kalacağını belirtirken, kulübüne de dikkat çeken mesajlar yolladı.

Brezilyalı oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bu sezon takımdan ayrılacağım yönünde çok şey duydum ancak 1 yıl daha sözleşmem var ve takımda kalmak istiyorum. Kulüp kararımdan çok memnun kalmış olsa da benim vizemi yanlışlıkla iptal etmişler. Bu yüzden tatile gidebilen arkadaşlara iyi eğlenceler diliyorum. Birkaç gün içinde Riyad'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

KULÜBÜNDEN ALACAKLARINI TAHSİL EDEMEDİ

Arabistan basınında yer alan haberlere göre Giuliano, Al Nassr'dan alacaklarını henüz alamadı ve sözleşme feshi için yapılan görüşmelerde de sorunlar yaşandı. Arap ekibinin bunun üzerinde ülkeden ayrılmaması için Giuliano'nun vizesini iptal ettirdiği ve oyuncunun da takımda kalmaya karar verdiği belirtildi.



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