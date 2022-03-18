Giresunsporlu dört oyuncuya milli davet

Giresunspor'da Aziz Behich, Hamidou Traore, Souleymane Doukara ve Joe Champness'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunsporlu dört oyuncuya milli davet
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18 Mart 2022 12:28
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un dört oyuncusu, ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, futbolculardan Aziz Behich, Hamidou Traore, Souleymane Doukara ve Joe Champness'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği belirtilerek, "21-30 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacak olan uluslararası müsabakalarda Aziz Behich Avustralya, Hamidou Traore Mali, Souleymane Doukara ise Moritanya milli takımlarının başarısı için mücadele edecekler. Oyuncumuz Joe Champness ise 18-30 Mart tarihleri arasında Yeni Zelanda Milli Takımı'yla uluslararası müsabakalara katılacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, milli davet alan oyuncular başarı dilendi.

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