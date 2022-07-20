Giresunspor'dan sessiz prova

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, hazırlık maçında SK Torpedo Kutaisi ile 0-0 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Giresunspor'dan sessiz prova
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20 Temmuz 2022 20:50
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ile Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi arasında oynanan hazırlık maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçında Karadeniz ekibi, Gürcistan 1. Ligi takımlarından SK Torpedo Kutaisi ile karşılaştı.

Mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

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