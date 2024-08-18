Giovanni van Bronckhorst: ''Oyuncularımız her şeyi verecek''

Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Giovanni van Bronckhorst: ''Oyuncularımız her şeyi verecek''
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18 Ağustos 2024 21:11
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Van Bronckhorst maçla ilgili, "Rakiple ilgili analizlerimizi yaptık. Bugün maça hazır olduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Bugün atmosfer güzel. İçerideki ilk maç, bunun için heyecanlıyız. Maç maç gitmek ve kazanmak istiyoruz. Taraftarımızla birlikte kazanmak istiyoruz." dedi. 

Hollandalı teknik adam ayrıca, "Stadımız güzel ama atmosferi yaratan taraftarlarımız. Enerjiyi hissediyoruz. Bu bizim için pozitif. Oyuncularımız da her şeyi verecek. 3 puanı almak istiyoruz." sözlerini kullandı. 

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