Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun, yaz döneminde yalnızca New York Knicks'e katılma fikrine ilgi gösterdiği, ancak iki takım arasındaki görüşmelerin, tarafların birbirlerinin niyetinden emin olamaması nedeniyle kısa sürede sonuçsuz kaldığı iddia edildi.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Antetokounmpo'nun Milwaukee dışında ilgilendiği tek takım Knicks'ti. Taraflar, Ağustos ayında kısa süreli bir takas görüşmesi gerçekleştirdi ancak bu temaslar ciddi bir aşamaya gelmeden sonlandı.Habere göre Milwaukee, New York'a Giannis'i takas etme gibi bir niyetlerinin olmadığını açıkça belirtti. Öte yandan Bucks yönetiminde bazı isimler, Knicks'in yeterince güçlü bir teklif sunmadığı görüşündeydi ve bu durum görüşmelerin hızla dağılmasına neden oldu.Knicks cephesi ise Milwaukee'nin franchise yıldızını elden çıkarmaya hiçbir zaman gerçekten açık olmadığını düşündü.Sonuç olarak Antetokounmpo 2025-26 sezonu için Bucks'ta kalmaya karar verdi.Aynı dönemde, Giannis EuroBasket 2025'te mücadele ederken, Milwaukee kardeşi Thanasis Antetokounmpo'yu bir yıllık, 2.9 milyon dolarlık garanti kontratla yeniden kadroya kattı. Bu hamle, iki tarafın en azından kısa vadede ortak bir zemin bulduğuna işaret etti.Offseason döneminde yaşanan bu gerginliğin temelinde ise kadro yapılanmasına yönelik endişeler bulunuyordu.Bucks genel menajeri John Horst, kadronun yapısına ve hedeflerine güven duyduğunu kamuoyuna açıklarken, Giannis Antetokounmpo takımın yeniden şampiyonluk seviyesine ulaşıp ulaşamayacağından emin olmadığını dile getirmişti.Charania'ya göre bu endişeler, yıldız oyuncunun hem kendi geleceği hem de kulübün yönü açısından alternatif bir yolun daha mantıklı olup olmadığını araştırmasına yol açtı.Bu yaz Milwaukee Bucks, Myles Turner'ı kadrosuna katarken Damian Lillard ile yollarını ayırdı.Son iki sezondur playoff'ların ilk turunda elenen Bucks, 2021'de Antetokounmpo önderliğinde NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı.