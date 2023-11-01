Gheorghe Hagi'den 100. yıl formasıyla paylaşım

Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak forma çıkartmıştı.
Sarı kırmızılı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin bu formayı giydiği bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formamız, efsane futbolcumuz Gheorghe Hagi'ye de çok yakıştı." paylaşımıyla birlikte bu fotoğrafı paylaştı:
Sarı kırmızılı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin bu formayı giydiği bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formamız, efsane futbolcumuz Gheorghe Hagi'ye de çok yakıştı." paylaşımıyla birlikte bu fotoğrafı paylaştı: