Gheorghe Hagi'den 100. yıl formasıyla paylaşım

Galatasaray, efsane oyuncularından Gheorghe Hagi takımın çıkardığı 100. yıl formasıyla bir fotoğraf paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Gheorghe Hagi'den 100. yıl formasıyla paylaşım
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01 Kasım 2023 17:41
Galatasaray, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak forma çıkartmıştı.

Sarı kırmızılı ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin bu formayı giydiği bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formamız, efsane futbolcumuz Gheorghe Hagi'ye de çok yakıştı." paylaşımıyla birlikte bu fotoğrafı paylaştı:



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