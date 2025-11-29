Getafe, 3 puanı tek golle aldı!

La Liga'nın 14. haftasında Getafe, Elche'yi konuk etti.
Coliseum Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Getafe 1-0 kazandı.
Getafe'ye galibiyeti getiren golü 56. dakikada Mauro Arambarri kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Getafe, puanını 20'ye çıkardı. Elche ise 16 puanda kaldı.
Getafe, La Liga'nın 15. haftasında Villarreal'e konuk olacak. Elche ise Girona'yı konuk edecek.
