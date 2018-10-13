Genoa, Krzysztof Piatek'in fiyatını belirledi!

, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Polonyalıiçin flaş bir karar aldı.Piatek'i bu sezon başında Cracovia Krakow'dan 4.5 milyon euroya kadrosuna katan Genoa'nın Polonyalı golcünün fiyatını belirlediği belirtildi.Sky Italia'da yer alan habere göre; Juventus, Barcelona, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ilgilendiği Piatek için Genoa, Napoli'nin 25 milyon euroluk teklifini reddetti.Haberde; İtalyan ekibinin, Krzysztof Piatek için en az 50 milyon euro bonservis ücreti istediği ileri sürüldü.İtalyan ekibinin bu sezon çıktığı 7 lig karşılaşmasının 5'inde 1'er gol ile takımına katkı sağlayan Polonyalı yıldız, 2 karşılaşmada ise 2'şer kez fileleri havalandırdı.Krzysztof Piatek, bu sezon Polonya Milli Takımı ve Serie A ekibi Genoa ile çıktığı 9 maçta, toplam 14 gol atarak hiçbir mücadeleyi boş geçmedi.