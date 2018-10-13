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Genoa, Krzysztof Piatek'in fiyatını belirledi!

Genoa, bu sene çıktığı her karşılaşmada fileleri havalandırmayı başaran 23 yaşındaki yıldızı Krzysztof Piatek'in fiyatını belirledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Genoa, Krzysztof Piatek'in fiyatını belirledi!
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13 Ekim 2018 00:30
Genoa, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Polonyalı Krzysztof Piatek için flaş bir karar aldı.

Piatek'i bu sezon başında Cracovia Krakow'dan 4.5 milyon euroya kadrosuna katan Genoa'nın Polonyalı golcünün fiyatını belirlediği belirtildi.

"25 MİLYON EUROYU REDDETTİ"

Sky Italia'da yer alan habere göre; Juventus, Barcelona, Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un ilgilendiği Piatek için Genoa, Napoli'nin 25 milyon euroluk teklifini reddetti.

Haberde; İtalyan ekibinin, Krzysztof Piatek için en az 50 milyon euro bonservis ücreti istediği ileri sürüldü.

İtalyan ekibinin bu sezon çıktığı 7 lig karşılaşmasının 5'inde 1'er gol ile takımına katkı sağlayan Polonyalı yıldız, 2 karşılaşmada ise 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Krzysztof Piatek, bu sezon Polonya Milli Takımı ve Serie A ekibi Genoa ile çıktığı 9 maçta, toplam 14 gol atarak hiçbir mücadeleyi boş geçmedi.

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