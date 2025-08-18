Genoa'da Jean Onana'yı yeniden radarına aldı!

Serie A'da transfer döneminin son haftalarına girilirken Genoa, olası ayrılıklara karşı alternatif isimleri belirlemeye başladı.



FRENDRUP İÇİN INTER VE ROMA DEVREDE



Kırmızı-lacivertlilerde gündemdeki en önemli isimlerden biri Morten Frendrup. Danimarkalı orta saha oyuncusu için hem Inter hem de Roma'nın girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Yönetim, bu transferin gerçekleşme ihtimaline karşı şimdiden yerini dolduracak bir aday üzerinde çalışıyor.

Genoa'nın radarındaki isimlerden biri Beşiktaş forması giyen Jean Onana.2000 doğumlu Kamerunlu orta saha, daha önce de Genoa'da forma giymişti. Onana'nın dönüşü, Frendrup'un ayrılması halinde güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. [Di Marzio]