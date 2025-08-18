18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-064'
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-167'
18 Ağustos
Leeds United-Everton
0-0DA
18 Ağustos
Elche-Real Betis
0-1DA
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-141'

Genoa'da Jean Onana'yı yeniden radarına aldı!

Genoa, Frendrup'un ayrılması halinde Beşiktaşlı Jean Onana'yı yeniden transfer listesine aldı.

calendar 18 Ağustos 2025 21:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Genoa'da Jean Onana'yı yeniden radarına aldı!
Serie A'da transfer döneminin son haftalarına girilirken Genoa, olası ayrılıklara karşı alternatif isimleri belirlemeye başladı.

FRENDRUP İÇİN INTER VE ROMA DEVREDE

Kırmızı-lacivertlilerde gündemdeki en önemli isimlerden biri Morten Frendrup. Danimarkalı orta saha oyuncusu için hem Inter hem de Roma'nın girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. Yönetim, bu transferin gerçekleşme ihtimaline karşı şimdiden yerini dolduracak bir aday üzerinde çalışıyor.



JEAN ONANA YENİDEN LİSTEDE 

Genoa'nın radarındaki isimlerden biri Beşiktaş forması giyen Jean Onana.

2000 doğumlu Kamerunlu orta saha, daha önce de Genoa'da forma giymişti. Onana'nın dönüşü, Frendrup'un ayrılması halinde güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. [Di Marzio]

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
6 Trabzonspor 2 1 1 0 1 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Kasımpaşa 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
