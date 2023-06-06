Gençlerbirliği'nde seçmeler başlıyor

Gençlerbirliği Futbol Akademisi'nin altyapı oyuncu seçmeleri 18-23 Haziran'da yapılacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde seçmeler başlıyor
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06 Haziran 2023 16:36
ençlerbirliği Futbol Akademisi'nin altyapı oyuncu seçmeleri, 18-23 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2007-2013 yılları arasındaki yaş gruplarını kapsayacak seçmeler için başvurular, 15 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek.

Akademinin antrenörleri tarafından belirlenen oyuncu adayları, Gençlerbirliği Futbol Akademisi takımlarına davet edilerek test ve teknik değerlendirmelere tabi tutulacak.

ÜCRET ALINMAYACAK

Gençlerbirliği Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ücret alınmaksızın yapılacak seçmelere katılacak oyunculardan "spor yapabilir" değerlendirmesini belirtir sağlık raporu istenecek.

Kırmızı-siyahlı kulübün futbol akademisinde saat 09.00'da başlayacak altyapı seçmelerinin programı şöyle:

2007 doğumlu kaleci ve futbolcu adayları: 18 Haziran Pazar

2008 doğumlu kaleci ve futbolcu adayları: 19 Haziran Pazartesi

2009 doğumlu kaleci ve futbolcu adayları: 20 Haziran Salı

2010 doğumlu kaleci ve futbolcu adayları: 21 Haziran Çarşamba

2011-2012 doğumlu kaleci ve futbolcu adayları: 22 Haziran Perşembe

2013-2014 doğumlu kaleci ve futbolcu adayları: 23 Haziran Cuma

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