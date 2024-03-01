Gençlerbirliği Başkan Adayı Murat Şamil Şen'den birlik sözleri!

Gençlerbirliği Başkan Adayı Murat Şamil Şen, "Futbolu yönetmeye talip değiliz biz. O antrenörün, sportif direktörün işi. Ancak biz onlara hesap sorarız. Biz Gençlerbirliği Spor Kulübünü ve markasını yönetmeye geliyoruz" dedi.



Murat Şamil Şen, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Gençlerbirliği yönetimine talip olduklarını açıkladı. Kulübün yeniden eski günlerine gelmesini sağlamayı hedeflediklerini belirten Murat Şamil Şen, "14 yaşından beri arkadaşlarımla maçlarına giderim. Gençlerbirliği bir kültürdür. Geçen sene İstanbul'daki maçların hepsine gittik. Bu sene de çoğuna geliyoruz. Gerekli desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı.



'Haydi Gençler Tribünü' tekrar ortaya çıkmadan Gençlerbirliği'nde bir şeyin değişeceğine inanmadığını vurgulayan Murat Şamil Şen, "Birlik olmadan hiçbir şey olmaz" dedi.



"GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN ÇIKAN HERKESE BİR MERHABA DEMENİZ LAZIM"



Benim tanıtıma ihtiyacım yok diyen Şen, "Bunu yapan bir kişi, şu andaki yönetimde olan ve ben o kişiyle kongrede birebir düello yapacağım. Sen zaten 450 milyon batırmışsın. Kaç yönetim değişti 2 senede. 7-8 tane ve hepsinde varsın. 450 milyon cesetse sen bu işte katilsin. Katillerden birisin. Hala tutunmaya çalışıyorsun. Biz sizin cesedinizi kaldırmaya geliyoruz. Niyazi Akdaş başkan parasını verdi, ilkeli davrandı, 'Başaramadım' dedi, çekildi. Siz niye hala duruyorsunuz? Gençlerbirliği için çıkan herkese bir merhaba demeniz lazım" şeklinde konuştu.



"FUTBOL TAKIMINI BİR ŞİRKET GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ"



Futbolu yöneten profesyonel ekibe kimse karışamayacağını belirten Şen, "Futbolu yönetmeye talip değiliz biz. O antrenörün, sportif direktörün işi. Ancak biz onlara hesap sorarız. Biz Gençlerbirliği Spor Kulübünü ve markasını yönetmeye geliyoruz. Futbol takımını bir şirket gibi düşünüyoruz. Onu da ikiye bölüyoruz; alt yapı bir şirket, A takımımız bir şirket. Futbolu yöneten profesyonel ekibimize kimse karışamayacak. Biz operasyonlara dahil olmayacağız. Soyunma odasına da antrenman sahasına da girmeyeceğiz" diye konuştu.





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