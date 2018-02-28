Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Polonya'ya gitti.Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da 2-4 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada antrenörlüklerini Artur Sultangaliev ve Duygu Bekir'in yaptığı milli takım kafilesinde sporcular;-Sema Çirti, Furkan Akar, Davut Tahtacı, Tunay Şimşek ve Ömer Faruk Saylar yer alıyor.