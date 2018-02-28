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Genç buz patenciler Polonya'da

Milli patenciler, Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası'nda mücadele etmek üzere Polonya'ya gitti

Kaynak: AA
Genç buz patenciler Polonya'da
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28 Şubat 2018 16:32
Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Polonya'ya gitti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da 2-4 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada antrenörlüklerini Artur Sultangaliev ve Duygu Bekir'in yaptığı milli takım kafilesinde sporcular;
-Sema Çirti, Furkan Akar, Davut Tahtacı, Tunay Şimşek ve Ömer Faruk Saylar yer alıyor.

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