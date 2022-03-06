Gedson yine resital yaptı, yetmedi

Çaykur Rizespor'un yıldız Gedson Fernandes performansıyla yine parmak ısırttı

Abone Ol
Gedson yine resital yaptı, yetmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2022 11:42
Karadeniz derbisinde Giresunspor, Rizespor'u deplasmanda 2-1'lik skorla geçti

Maçta en fazla ikili mücadele kazanan, çalım atan, isabetli orta yapan ve faule maruz kalan oyuncu Rizespor'dan Gedson Fernandes'ti. Golün asistini yaptı. 15 ikili mücadele kazandı, 5 çalım attı. 4 isabetli orta ile 12 kez sahipsiz top kazandı. Ancak bu performansı yenilgiyi önleyemedi

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.