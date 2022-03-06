Gedson yine resital yaptı, yetmedi

Karadeniz derbisinde Giresunspor, Rizespor'u deplasmanda 2-1'lik skorla geçti
Maçta en fazla ikili mücadele kazanan, çalım atan, isabetli orta yapan ve faule maruz kalan oyuncu Rizespor'dan Gedson Fernandes'ti. Golün asistini yaptı. 15 ikili mücadele kazandı, 5 çalım attı. 4 isabetli orta ile 12 kez sahipsiz top kazandı. Ancak bu performansı yenilgiyi önleyemedi
Maçta en fazla ikili mücadele kazanan, çalım atan, isabetli orta yapan ve faule maruz kalan oyuncu Rizespor'dan Gedson Fernandes'ti. Golün asistini yaptı. 15 ikili mücadele kazandı, 5 çalım attı. 4 isabetli orta ile 12 kez sahipsiz top kazandı. Ancak bu performansı yenilgiyi önleyemedi