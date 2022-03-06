Gedson yine resital yaptı, yetmedi

Karadeniz derbisinde Giresunspor, Rizespor'u deplasmanda 2-1'lik skorla geçti



Maçta en fazla ikili mücadele kazanan, çalım atan, isabetli orta yapan ve faule maruz kalan oyuncu Rizespor'dan Gedson Fernandes'ti. Golün asistini yaptı. 15 ikili mücadele kazandı, 5 çalım attı. 4 isabetli orta ile 12 kez sahipsiz top kazandı. Ancak bu performansı yenilgiyi önleyemedi





İLGİLİ VİDEO