Gazientep FK'de Arda Kızıldağ'a flaş talip!

Trendyol Süper Lig'de istikrarsız sonuçlara imza atan Gaziantep FK'nin 25 yaşındaki başarılı stoperi Arda Kızıldağ'a talip çıktı.
Fransa Ligue 1 takımlarından Metz'in başarılı stoperi istediği öğrenildi.
Kırmızı-siyahlılarla sözleşmesi 2025'te bitecek olan genç savunmacı, bu sezon 13 maçta 1 gol kaydetti.
Fransa Ligue 1 takımlarından Metz'in başarılı stoperi istediği öğrenildi.
Kırmızı-siyahlılarla sözleşmesi 2025'te bitecek olan genç savunmacı, bu sezon 13 maçta 1 gol kaydetti.
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