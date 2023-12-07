Gazientep FK'de Arda Kızıldağ'a flaş talip!

Süper Lig ekibi Arda Kızıldağ, Metz'in radarına girdi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gazientep FK'de Arda Kızıldağ'a flaş talip!
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07 Aralık 2023 11:14
Trendyol Süper Lig'de istikrarsız sonuçlara imza atan Gaziantep FK'nin 25 yaşındaki başarılı stoperi Arda Kızıldağ'a talip çıktı.

Fransa Ligue 1 takımlarından Metz'in başarılı stoperi istediği öğrenildi.

Kırmızı-siyahlılarla sözleşmesi 2025'te bitecek olan genç savunmacı, bu sezon 13 maçta 1 gol kaydetti.

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