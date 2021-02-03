Gaziantep'in Fransız yıldızına EuroLeague kancası

ING Basketbol Süper Ligi'nde son olarak Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda yenerek Playoff için önemli bir galibiyet alan Empera Halı Gaziantep'e bir EuroLeague kancası daha geldi.



İsrail'de Walla Muhabiri Or Shkedy'nin haberine göre Maccabi Playtika Tel-Aviv'in, Şahinler'in Fransız pivotu Mouhammadou Jaiteh ile ilgileniyor.



Mouhammadou Jaiteh kimdir?



27 Kasım 1994 doğumlu ve 2.08 metre boyundaki Mouhammadou Jaiteh, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynuyor.



Kariyerinde Nanterre, Strasbourg, Limoges gibi Fransa Ligi'nin üst seviye takımlarında oynayan Jaiteh, bu sezon Rus ekibi Avtodor Saratov'dan Empera Halı Gaziantep'e transfer oldu.



ING Basketbol Süper Ligi'nde 17 maça çıkan Jaiteh 15.4 sayı, 10.8 ribaund, 2.1 asist ve 1.1 blok ortalamalarıyla mücadele etti.



