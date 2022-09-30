Gaziantep'te, Kasımpaşa mesasisi sürüyor

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep'te, Kasımpaşa mesasisi sürüyor
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29 Eylül 2022 19:13
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavisi devam eden Mustafa Eskihellaç katılmadı.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını cuma tamamlayacak ve akşam saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girecek.

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