Gaziantep, Schalke'den yeni transferini açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sol bekini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep, Schalke'den yeni transferini açıkladı!
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24 Temmuz 2021 11:26
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, sol bek oyuncusu Faslı Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya'nın Schalke 04 takımından Hamza Mendyl ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Mendyl'in, kulüp başkanı Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı kaydedilen açıklamada, "Hamza Mendyl'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.


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