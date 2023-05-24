Gaziantep FK'de 2 yıllık anlaşma

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK'de 2 yıllık anlaşma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mayıs 2023 11:33
Son güncelleme 24 Mayıs 2023 11:38
Türkiye'de yaşanan depremler sonrası ligden çekilme kararı alan ve yeni sezonda lige dönüş için resmi başvuruda bulunan Gaziantep FK'de önemli bir gelişme yaşandı.

Gaziantep FK, yeni sezon için teknik direktör Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İşte Gaziantep FK'den yapılan resmi açıklama:

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör olarak kulübümüzde uzun yıllardır başarıyla görev yapan, camiamızın sembol isimlerinden genç çalıştırıcı Erdal Güneş ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Kulübümüzde aktif futbolculuk kariyerinde kaptanlık yaparak büyük hizmetlerde bulunan Teknik Direktörümüz Erdal Güneş, son altı sezonda ise antrenör olarak görev yaptı.

Takımımız, Süper Lig'de oynadığı son üç maçında teknik sorumlu olarak görev yapan Erdal Güneş ile birlikte iki galibiyet almayı başarmıştı.

Teknik Direktörümüz Erdal Güneş'e yeni görevine hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery