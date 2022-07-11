Gaziantep Basketbol'dan bir transfer daha

Bir süredir belirlediği oyuncularla görüşme yapan ve nokta atış yapmak adına ince eleyip sık dokuyan Gaziantep Basketbol Leyton Hammonds ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.



NBA çıkışlı 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile görüşmelerde olumlu mesafe kateden Gaziantep Basketbol'un Leyton Hammonds'u kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi.



Geçtiğimiz sezonu Japonya'nın Yakohama takımında geçiren ve başarılı işler yapan Leyton'un da kariyerini tekrar Avrupa'da sürüdmek istediği gelen bilgiler arasında yer aldı. [Haber: Ali Budak]





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ