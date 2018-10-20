Gary Medel'in forması kriz çıkardı!

Şilili siyasetçi Jose Antonio Kast'ın, Beşiktaşlı Gary Medel'in formasını Brezilya'nın aşığı sağcı siyasetçisi Jair Bolsonaro'ya hediye etmesi iki ülke arasında krize neden oldu.
Şili basını, ülkede sevilmeyen Brezilyalı Bolsonaro'ya Medel forması hediye edilmesini ağır şekilde eleştirdi.
Gary Medel ise kendi dışında gelişen bu tartışmaların içinde olmayacağını söyledi.
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gary Medel, Şili'nin Meksika'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev yaptı.
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Şili basını, ülkede sevilmeyen Brezilyalı Bolsonaro'ya Medel forması hediye edilmesini ağır şekilde eleştirdi.
Gary Medel ise kendi dışında gelişen bu tartışmaların içinde olmayacağını söyledi.
Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Gary Medel, Şili'nin Meksika'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev yaptı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın