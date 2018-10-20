Gary Medel'in forması kriz çıkardı!

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu

, Şili'nin Meksika'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev yaptı.

Şilili siyasetçi Jose Antonio Kast'ın, Beşiktaşlıformasını Brezilya'nın aşığı sağcı siyasetçisi Jair Bolsonaro'ya hediye etmesi iki ülke arasında krize neden oldu.Şili basını, ülkede sevilmeyen Brezilyalı Bolsonaro'ya Medel forması hediye edilmesini ağır şekilde eleştirdi.Gary Medel ise kendi dışında gelişen bu tartışmaların içinde olmayacağını söyledi.