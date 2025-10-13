Gana Dünya Kupası biletini kaptı

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri I Grubu son maçında Gana sahasında Komorlar'ı ağırladı.
Accra Sports Stadium'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Gana'ya galibiyeti getiren golü Mohammed Kudus attı.
Gana, bu galibiyetle 25 puana ulaştı ve grubu ilk sırada tamamladı. Komorlar ise 15 puanla 4. sırada tamamladı.
Gana, tarihinde beşinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
🌎🏆 Dünya Kupası bileti alan 21 ülke:
🇯🇵 Japonya
🇳🇿 Yeni Zelanda
🇮🇷 İran
🇦🇷 Arjantin
🇺🇿 Özbekistan
🇰🇷 Güney Kore
🇯🇴 Ürdün
🇦🇺 Avustralya
🇧🇷 Brezilya
🇪🇨 Ekvador
🇺🇾 Uruguay
🇵🇾 Paraguay
🇨🇴 Kolombiya
🇲🇦 Fas
🇹🇳 Tunus
🇪🇬 Mısır
🇩🇿 Cezayir
🇬🇭 Gana
🇺🇸 ABD (Ev Sahibi)
🇲🇽 Meksika (Ev… pic.twitter.com/pvpEMlfGwS
— Sporx (@sporx) October 12, 2025