Sezon başında Şampiyonlar Ligi elemesinde eşleştiği PSV'ye 5-1 ve 2-1'lik skorlarla elenen Galatasaray, Devler Ligi'ne kalamazken Hollanda ekibi ise yaptığı paylaşım ile taraftarları kızdırmıştı.



Tur vizesini alan PSV, sosyal medya hesabından "Küçük kulüp, büyük sonuç" mesajını paylaşmıştı. O gün bu mesajı unutmayan G.Saraylı taraftarlar intikamlarını önceki gece aldı.



Eindhoven takımı, Galatasaray'ı elese de play-off turunda elenip Avrupa Ligi'ne kalırken, B Grubu'nda 3. olup Konferans Ligi'ne düştü. Bu sonucun ardından Galatasaray taraftarı geçti klavyenin başına, başladı mesaj yağmuruna.



PSV'nin sosyal medya hesaplarına yapılan yorumlarda "Küçük kulüp Konferans Ligi'nde" yorumları ağır basarken, G.Saray'ın da lider olduğu grubun fotoğrafı paylaşıldı.



