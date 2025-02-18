Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe yorumları

Galatasaraylı oyunculardan Przemsylaw Frankowski, Dries Mertens ve Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe yorumları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Şubat 2025 00:19
Galatasaraylı oyunculardan Przemsylaw Frankowski, Dries Mertens ve Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"ÖNCE AZ SONRA FENERBAHÇE"

Tivibu Spor'a konuşan oyunculardan Frankowski, "AZ maçını düşünüyoruz. Fenerbahçe maçını değil." derken Dries Mertens, "Fenerbahçe maçını kazanmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"NORMAL BİR MAÇ"

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez ise "Normal bir maç. Çok çalışıp sahaya çıkacağız. Sonrasında çok maç var, maç maç bakacağız. İstediğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery