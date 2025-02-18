Galatasaraylı oyunculardan Fenerbahçe yorumları

AZ maçını düşünüyoruz. Fenerbahçe maçını değil." derken Dries Mertens, " Fenerbahçe maçını kazanmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.



"NORMAL BİR MAÇ"



Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez ise " Normal bir maç. Çok çalışıp sahaya çıkacağız. Sonrasında çok maç var, maç maç bakacağız. İstediğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz." sözlerini sarf etti.

Galatasaray lı oyunculardan Przemsylaw Frankowski, Dries Mertens ve Davinson Sanchez, Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.Tivibu Spor'a konuşan oyunculardan Frankowski,