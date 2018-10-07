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Galatasaray'ın rakibi Porto yenildi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Porto, Portekiz Ligi'nin 7'nci haftasında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA
Galatasaray'ın rakibi Porto yenildi!
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07 Ekim 2018 23:06
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray'ın rakiplerinden Porto, Portekiz Ligi'nin 7'nci haftasında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybetti.

Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Benfica'nın golünü 62'nci dakikada Haris Seferovic atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu

Porto, Benfica'ya kaybederek 15 puanla 3'üncü sırada yer aldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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