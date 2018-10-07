UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray'ın rakiplerinden Porto, Portekiz Ligi'nin 7'nci haftasında deplasmanda Benfica'ya 1-0 kaybetti.
Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Benfica'nın golünü 62'nci dakikada Haris Seferovic atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu
Porto, Benfica'ya kaybederek 15 puanla 3'üncü sırada yer aldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Luz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Benfica'nın golünü 62'nci dakikada Haris Seferovic atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu
Porto, Benfica'ya kaybederek 15 puanla 3'üncü sırada yer aldı.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın