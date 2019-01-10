Galatasaray'ın forvet adayları arasında gösterilen Fernando Llorente için Athletic Bilbao'dan resmi açıklama geldi.
Tottenham'dan ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın da gündemindeki İspanyol golcü için Athleti Bilbao'nun yeni futbol direktörü Rafa Alkorta konuştu.
Rafa Alkorta yaptığı açıklamada Tottenham forması giyen eski oyuncularıyla ilgilendiklerini dile getirdi. İngiliz basınına konuşan Rafa Alkorta, ''Bazı eski oyuncularımızla ilgileniyoruz. Bunlar arasında Javi Martinez ve Fernando Llorente de var'' ifadelerini kullandı.
GOLCÜ OYUNCU DA İSPANYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
33 yaşındaki golcü oyuncu da daha önce yaptığı bir açıklamada, Bilbao'ya dönebileceğinin sinyalini vermişti. Golcü oyuncu eski takımıyla ilgili ''Eğer önüme Athletic seçeneği çıkarsa, benimle konuşmaya gelirlerse büyük ihtimalle "evet" derim. Gittiğim takımda değerli hissetmek istiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.
Llorente bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gole imza attı.
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Tottenham'dan ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın da gündemindeki İspanyol golcü için Athleti Bilbao'nun yeni futbol direktörü Rafa Alkorta konuştu.
Rafa Alkorta yaptığı açıklamada Tottenham forması giyen eski oyuncularıyla ilgilendiklerini dile getirdi. İngiliz basınına konuşan Rafa Alkorta, ''Bazı eski oyuncularımızla ilgileniyoruz. Bunlar arasında Javi Martinez ve Fernando Llorente de var'' ifadelerini kullandı.
GOLCÜ OYUNCU DA İSPANYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR
33 yaşındaki golcü oyuncu da daha önce yaptığı bir açıklamada, Bilbao'ya dönebileceğinin sinyalini vermişti. Golcü oyuncu eski takımıyla ilgili ''Eğer önüme Athletic seçeneği çıkarsa, benimle konuşmaya gelirlerse büyük ihtimalle "evet" derim. Gittiğim takımda değerli hissetmek istiyorum'' ifadelerini kullanmıştı.
Llorente bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gole imza attı.
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