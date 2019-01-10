GOLCÜ OYUNCU DA İSPANYA'YA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

'ın forvet adayları arasında gösterilen Fernando Llorente için'dan resmi açıklama geldi.Tottenham'dan ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın da gündemindeki İspanyol golcü için Athleti Bilbao'nun yeni futbol direktörükonuştu.Rafa Alkorta yaptığı açıklamada Tottenham forması giyen eski oyuncularıyla ilgilendiklerini dile getirdi. İngiliz basınına konuşan Rafa Alkorta,' ifadelerini kullandı.33 yaşındaki golcü oyuncu da daha önce yaptığı bir açıklamada, Bilbao'ya dönebileceğinin sinyalini vermişti. Golcü oyuncu eski takımıyla ilgiliifadelerini kullanmıştı.Llorente bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 4 gole imza attı.