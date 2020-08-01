Kısa bir sürede içinde TFF'nin önce yabancı sayısını azaltması daha sonra ise bir sene erteleme kararı alması Galatasaray'ın da transfer planlarını değiştirdi.



Rizespor maçında sakatlanan ve ocak ayına kadar forma giyemeyecek olan Muslera'nın yerine kaleci bakılıyordu. Yabancı sınırlaması sebebiyle hedefte yerli isimler vardı. Ki, öne çıkan da Başakşehir'in ikinci file bekçisi Volkan Babacan'dı. Ancak TFF'nin son kararı planları değiştirdi.



Teklife sıcak bakıyor



Yabancı kısıtlamasının bir sezon ertelenmesinden sonra G.Saray, Muslera'nın dönüşüne kadar kaleyi bırakabileceği isim konusunda alternatiflere yöneldi. Terim'in raporu doğrultusunda aranan oyuncu ise İspanya'da bulundu.



Athletic Bilbao'nun yedek kalecisi Iago Herrerin'i bir yıllığına kiralamak için girişimlere başlandı. Oyuncu G.Saray'ın teklifine sıcak bakıyor, Bilbao'nun da ikna edilmesi durumunda 32 yaşındaki isim Aslan olacak.



