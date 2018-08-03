  •  
    Ve Barcelona'dan yılın transferi! 3 yıllık imza...
  •  
    G.Saray'ın geri dönüş operasyonuna engel var
  •  
    Terim raporunu verdi; "Görmek dahi istemem"
  •  
    Terim'in büyük hayali rekor paraya imza attı
  •  
    Benfica - Fenerbahçe maçını G.Saray kazandı

Galatasaray'ın gözdesi Silva, numarasını da kaybetti

Galatasaray'ın gündemindeki Andre Silva, Gonzalo Higuain'in AC Milan'a transfer edilmesinin ardından 9 numaralı formasını da kaybetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'ın gözdesi Silva, numarasını da kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2018 23:45
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Andre Silva, AC Milan'daki formasını da kaybetti. AC Milan'ın Juventus'tan Gonzalo Higuain'i transfer etmesinin ardından kulüp menajeri Leonardo, Andre Silva ile bir görüşme yaptı

İtalyan basınında yer alan haberde Leonardo'nun Andre Silva'yı arayarak, 9 numaralı formayı yeni transferleri Gonzalo Higuain'e vermesini rica ettiği belirtildi. Haberde Milan'dan ayrılma ihtimali olan Andre Silva'nın da bu teklifi kabul ettiğine yer verildi.

Andre Silva'nın ayrılmaması halinde ise Porto'da giydiği gibi 10 numarayı istemesi bekleniyor.

GALATASARAY, ANDRE SILVA'YI KİRALAMAK İSTİYOR

Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Andre Silva ile bir süredir yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım genç forveti AC Milan'dan kiralamak istiyor.

Kulüpler arasında görüşmeler sürerken, Portekizli yıldızın geleceğinin birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için