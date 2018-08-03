Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Andre Silva, AC Milan'daki formasını da kaybetti. AC Milan'ın Juventus'tan Gonzalo Higuain'i transfer etmesinin ardından kulüp menajeri Leonardo, Andre Silva ile bir görüşme yaptı
İtalyan basınında yer alan haberde Leonardo'nun Andre Silva'yı arayarak, 9 numaralı formayı yeni transferleri Gonzalo Higuain'e vermesini rica ettiği belirtildi. Haberde Milan'dan ayrılma ihtimali olan Andre Silva'nın da bu teklifi kabul ettiğine yer verildi.
Andre Silva'nın ayrılmaması halinde ise Porto'da giydiği gibi 10 numarayı istemesi bekleniyor.
GALATASARAY, ANDRE SILVA'YI KİRALAMAK İSTİYOR
Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Andre Silva ile bir süredir yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım genç forveti AC Milan'dan kiralamak istiyor.
Kulüpler arasında görüşmeler sürerken, Portekizli yıldızın geleceğinin birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.
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İtalyan basınında yer alan haberde Leonardo'nun Andre Silva'yı arayarak, 9 numaralı formayı yeni transferleri Gonzalo Higuain'e vermesini rica ettiği belirtildi. Haberde Milan'dan ayrılma ihtimali olan Andre Silva'nın da bu teklifi kabul ettiğine yer verildi.
Andre Silva'nın ayrılmaması halinde ise Porto'da giydiği gibi 10 numarayı istemesi bekleniyor.
GALATASARAY, ANDRE SILVA'YI KİRALAMAK İSTİYOR
Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Andre Silva ile bir süredir yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım genç forveti AC Milan'dan kiralamak istiyor.
Kulüpler arasında görüşmeler sürerken, Portekizli yıldızın geleceğinin birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın