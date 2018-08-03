GALATASARAY, ANDRE SILVA'YI KİRALAMAK İSTİYOR

'ın transfer listesinde yer alan, AC Milan'daki formasını da kaybetti. AC Milan'ın Juventus'tan Gonzalo Higuain'i transfer etmesinin ardından kulüp menajeri Leonardo, Andre Silva ile bir görüşme yaptıİtalyan basınında yer alan haberde Leonardo'nun Andre Silva'yı arayarak, 9 numaralı formayı yeni transferleri Gonzalo Higuain'e vermesini rica ettiği belirtildi. Haberde Milan'dan ayrılma ihtimali olan Andre Silva'nın da bu teklifi kabul ettiğine yer verildi.Andre Silva'nın ayrılmaması halinde ise Porto'da giydiği gibi 10 numarayı istemesi bekleniyor.Forvet bölgesine bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, Andre Silva ile bir süredir yakından ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım genç forveti AC Milan'dan kiralamak istiyor.Kulüpler arasında görüşmeler sürerken, Portekizli yıldızın geleceğinin birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.