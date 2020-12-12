Galatasaray'ın 2. Lig'den transfer hedefi

Devre arası transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Galatasaray'a Luyindama ve Marcao için teklifler gelmeye devam ediyor. İki isimden birini satmayı planlayan Cimbom, alternatif isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılıların listesinde İtalya Serie B'de forma giyen Fransız stoper var. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'ın 2. Lig'den transfer hedefi
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12 Aralık 2020 10:28
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde özellikle orta saha ve stoper mevkilerinde operasyon yapacak.

MARCAO VEYA LUYINDAMA SATILACAK
Sarı-kırmızılı takımın ilk planı, Marcao ve Luyindama'dan birini yüksek bir bonservis bedeliyle satıp yerine makul fiyatta alternatif bulmak...

GÜNDEMDEKİ İSİM; LEVERBE
Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da, Maxime Leverbe ismi gündeme geldi.

İtalyan ekibi Chievo'da oynayan 23 yaşındaki Fransız stoperin, scout ekibinin dikkatini çektiği kaydedildi.

1.88 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, geçen sezon Sampdoria'dan 600 bin euro'ya kadroya katıldı. Bu sezon Serie B'de 9, İtalya Kupası'nda tek maça çıkan Leverbe, 1 de gol attı.



 



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