Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde özellikle orta saha ve stoper mevkilerinde operasyon yapacak.Sarı-kırmızılı takımın ilk planı, Marcao ve Luyindama'dan birini yüksek bir bonservis bedeliyle satıp yerine makul fiyatta alternatif bulmak...Marcao ve Luyindama'nın talipleri çıkmasıyla şimdiden stoper alternatiflerini belirleyen Galatasaray'da, Maxime Leverbe ismi gündeme geldi.İtalyan ekibi Chievo'da oynayan 23 yaşındaki Fransız stoperin, scout ekibinin dikkatini çektiği kaydedildi.1.88 boyundaki sağ ayaklı futbolcu, geçen sezon Sampdoria'dan 600 bin euro'ya kadroya katıldı. Bu sezon Serie B'de 9, İtalya Kupası'nda tek maça çıkan Leverbe, 1 de gol attı.